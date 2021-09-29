«الفارس».. معرض تشكيلي للدكتورة وفاء ياديس احتفالاً بنصر أكتوبر

ينطلق الأسبوع المقبل معرض الفارس للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، بمجموعة لوحات ألوان مائية وأخرى فن جرافيك بأحبار ملونة، ويأتى المعرض تحية من الفنانة لفرسان القوات المسلحة، عبر رمزية الخيل المحلق فى السماء والمنتظر فى ثبات وانتظار، والمتمرد المطالب بحقه فى الحرية وكذلك علاقة الخيول والفرسان بين سكون وقفز حواجز.

معرض تشكيلي للدكتورة وفاء ياديس

قالت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، لقد أغرمت بالخيل وتعلمت ركوبها فى مدرسة نادى الفروسية بالقاهرة، واستغرقت أربعة أعوام فى تعامل مباشر مع الخيول والفرسان من مهن مختلفة، بين طبيب ومهندس ورجل أعمال وسيدات مجتمع، لاخرج بمجموعة لوحات تعبر تارة عن انسانية الفارس وتارة عن توحد عقله وقلبه وجسده مع حصانه، ليأخذه إلى قفز الحواجز فى حالة من أجمل الحالات الإنسانية، ويأتى المعرض فى احتفالات نصر أكتوبر تقديرا لبراعة ووطنية فرسان القوات المسلحة بانسانيتهم وقيادتهم، فى أهم قفزة لأصعب حاجز وتخطى خط برليف، لعبور تاريخى يشيد ببراعته العالم.

تضيف الفنانة التشكيلة أن كل إنسان فى حياته هو فارس يتخطى حواجز مختلفة إلى نجاحات متتالية فى عمل يومى إلى حياة كريمة، بخيول الصبر والمثابرة والعلم والأخلاق ليكون أيقونة فى مجتمعه ومثل يحتذى به، ويتم العرض على قناة.

معرض تشكيلي للدكتورة وفاء ياديس

أشار إلى أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وسفيرة مصر للسلام فى يوم اليوجا العالمى بالبرتغال، وهى من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجتمع اليوجا الدولى، وأطلقت عليها الصحافة لقب "سيدة اليوجا الأولى" عام ٢٠٠٤، وهى أول من قدم برنامج عن اليوجا فى الشرق الأوسط على التليفزيون المصرى 2003، وحصلت على ميدالية رواد التعليم فى مصر من المؤتمر الدولى للتعليم عام ٢٠٠٨؛ لأنها أول مصرية عربية تحصل على شهادة مستوى التعليم العالى عام ١٩٩٣ من المجتمع الدولى لليوجا كأول معلمة متخصصة بشهادة.