الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 آلاف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

حملات أمنية علي الكمامات
حملات أمنية علي الكمامات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في تحرير محاضر لـ 8979 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8940 شخصًا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 669 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 214 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 983 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير الماضي، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

 

وزارة الداخلية الكمامات الواقية التصالح سداد الغرامة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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