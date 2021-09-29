الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كبير على «معا نطمئن سجّل الآن» للتطعيم ضد كورونا في سوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظة سوهاج، تيسيرا على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

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وأوضحت أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا وخطة وزارة الصحة والسكان لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا، وبالتنسيق مع السيد اللواء  محافظ سوهاج  ومديرية الشباب والرياضة.

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ولفتت إلى أن الحملة يشارك فيها 12 أتوبيس لتجوب جميع مراكز المحافظة وميادينها وأماكن تواجد المواطنين.

ويضم كل أتوبيس فريقًا مدرباً من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات .

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وتابعت وكيل وزارة الصحة ان اتوبيس وزارة الصحة بدأ جولته  فى اليوم الاول بمركز سوهاج من  مدينة ناصر بحي شرق في تمام الساعة العاشرة صباحا متجها إلي جامعة سوهاج و بعد ذلك الي ميدان الثقافة و شارع اسيوط سوهاج و بعده الي ميدان العارف  ثم الكورنيش الشرقي  وأخيرا جزيرة شندويل .

وأضافت وكيل وزارة الصحة  بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحمله "معا نطمئن..سجل الآن" لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك الي مراكز الشباب  بالمدن المختلفة و مركز شباب توشكي و مركز شباب ناصر بحي شرق بمركز سوهاج  لأخذ اللقاح و لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي فقط .

وأشادت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بإقبال الجماهير وحرصهم علي التسجيل وتلقي اللقاح .

السيسي سوهاج وزارة الصحة الصحة أتوبيس وزارة

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