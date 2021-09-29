فى أسبوعه الأول.. «عروستى» لـ أحمد حاتم يتصدر الإيرادات

تصدر فيلم “عروستي” بطولة الفنان أحمد حاتم، الإيرادات الأسبوعية في أسبوعه الأول بالسينمات ودور العرض المصرية، وحقق الفيلم إيرادات هذا الأسبوع بقيمة كلية وصلت إلى 2 مليون جنيه و650 ألف جنيه، متفوقًا على الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وهى أفلام«ماكو، وموسى، و200 جنيه، والإنس والنمس، والعارف، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، ومش أنا».

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "عروستي" قد طرحت الفيلم بدور العرض المصرية، الأربعاء الماضي، ليدخل العمل ضمن سباق الأفلام المعروضة منذ بداية موسم الصيف السينمائي، بعد أن أفرجت الشركات المنتجة للأعمال السينمائية عنها هذا الموسم بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قصة الفيلم

وتدور أحداث “عروستي” حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، وتجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط، للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم الرومانسي الكوميدي "عروستي" قد أطلقت إعلانه الرسمي للمخرج محمد بكير، والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض.

الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

أبطال فيلم "عروستى"

جدير بالذكر أن فيلم "عروستي" من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم: صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس، ندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران، بسنت النبراوي.

والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.