ميناء الإسكندرية يحصل على جائزة الأفضل تجاريًا في مجال التحول الرقمي

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في الحصول على جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال التحول الرقمي وتطبيق نظام التشغيل الآني للسفن "JIT".

يأتي هذا التكريم تتويجا لمجهودات ميناء الإسكندرية تحت قيادة الربان، طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، حيث أولت هيئة الميناء اهتمامًا كبيرًا في سبيل تحولها إلى ميناء ذكي يطبق أحدث النظم التقنية الدولية.

جاء ذلك في إطار فعاليات احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2021 تحت شعار "البحارة في صميم مستقبل النقل بحري" الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء الموانئ والغرف التجارية والملاحية وعدد كبير من الشخصيات الهامة في صناعة النقل البحري.

كما نجحت الهيئة في تحقيق منظومات الربط الإلكتروني للتكامل مع كافة الشركات والجهات العاملة في نطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة مع ما يتوافر لديها من شبكة بنية تحتية معلوماتية على أعلى مستوى أتاحت لها الإعتماد بشكل مميز على النظم الإلكترونية سواء من حيث الخدمات المقدمة للعملاء او من حيث تقليل المعاملات الورقية.

ونجحت في تطبيق منظومة التشغيل الآني للسفن (JUST IN TIME) والتي تتيح استقبال السفن فور وصولها دون منتظرات خارجية، على نحو يزيد من ثقة الخطوط الملاحية في الخدمات التي تقدمها ميناء الإسكندرية ، كما يزيد من سرعة دوران الأرصفة وبالتالي معدلات التداول والإيرادات ويرفع من تصنيف الميناء الدولي كما يساهم في رؤية الميناء نحو التحول الى ميناء أخضر لما يترتب على استخدام تلك المنظومة من تقليل الانبعاثات الكربونية للسفن حيث تقوم بالإبحار بالسرعات الإقتصادية.

هذا وقد استقبلت ميناء الاسكندرية ما يجاوز 2400 سفينة خلال عام من تشغيل المنظومة في سبتمبر 2020 وذلك بواقع 80% من إجمالي أعداد السفن المترددة على الميناء.

ويسعى الميناء إلى أن يتم تعميم منظومة “JIT” على كافة السفن بشكل كامل مع نهاية العام الجاري وإتمام عملية التحول إلى ميناء ذكي وفقا لأعلى المعايير العالمية.