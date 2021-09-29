الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البوري» بـ 70 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

الاسماك
الاسماك

تباينت أسعار السمك بالأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب المنطقة السكنية و حسب النوع والجودة، وجاءت أسعار السمك كالتالي.

أسعار الأسماك للمستهلك

  • بلغ سعر كيلو سمك البلطي نحو 30 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر كيلو سمك البوري نحو 70 جنيهًا للكيلو .
  • تراوح سعر الجمبري (الكبير والصغير) من 140 إلى 200 جنيه للكيلو، وذلك (وفقًا لاختلاف حجمه).
  • بلغ سعر قشر البياض نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر الماكريل نحو 45 جنيها للكيلو.
  • وبلغت أسعار السبيط نحو 140 جنيهًا للكيلو.

 

- أسعار الأسماك في سوق العبور
 

- أسعار سمك المكرونة

  • مكرونة سويسي من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • مكرونة مجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).
  • برانيس اسكندراني من 25 : 45  جنيها (طاولة خشب).
  • سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
  • سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).
  • كابوريا من 30 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).
  • قرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

 

- أسعار السمك (مرجان - بربون)

  • مرجان "1" من 32 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
  • سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • سمك بربون مجمد 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
  • سمك سردين مجمد من 15 :25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
  • سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
  • سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

 

- أسعار الجمبري

  • جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • جمبري "1" من 300 : 380 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • جمبري "2" من 200 : 280 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
  • جمبري "2" مجمد 85 : 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
  • جمبري"3" من 90 : 120 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).
المأكولات البحرية سوق العبور اسعار الاسماك اسعار السمك اليوم الأربعاء للمستهلك حسب النوع والجودة سعر كيلو سمك البوري سعر كيلو سمك البلطي سعر قشر البياض سمك ماكريل مجمد سمك بربون مجمد سمك مرجان مجمد برانيس اسكندراني سمك دنيس جمبري جامبو سمك سردين مجمد أسعار سمك المكرونة مكرونة سويسي مكرونة مجمدة المنطقة السكنية مأكولات الماكولات سعر الجمبري كاليمارى مكرونة البلطي سمك موسى السبيط اسكندراني اسعار الجمبري أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبو

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وائل لطفي

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