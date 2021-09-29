«البوري» بـ 70 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

تباينت أسعار السمك بالأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب المنطقة السكنية و حسب النوع والجودة، وجاءت أسعار السمك كالتالي.

أسعار الأسماك للمستهلك

بلغ سعر كيلو سمك البلطي نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو سمك البوري نحو 70 جنيهًا للكيلو .

تراوح سعر الجمبري (الكبير والصغير) من 140 إلى 200 جنيه للكيلو، وذلك (وفقًا لاختلاف حجمه).

بلغ سعر قشر البياض نحو 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الماكريل نحو 45 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار السبيط نحو 140 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الأسماك في سوق العبور



- أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مكرونة مجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

برانيس اسكندراني من 25 : 45 جنيها (طاولة خشب).

سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

كابوريا من 30 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

قرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار السمك (مرجان - بربون)

مرجان "1" من 32 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 15 :25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

- أسعار الجمبري