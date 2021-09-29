اليوم.. الحكم على 4 متهمين بتهمة تزوير أوراق قطعة أرض صدر قرار التحفظ عليها

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 4 متهمين بتهمة تزوير أوراق قطعة أرض صدر قرار التحفظ عليها ضمن أموال "الإخوان "

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "إ. ف"، 52 سنة، هارب، معاين مساحي بمكتب مساحة البساتين، و"م. أ"، 67 سنة، مخلى سبيله، رئيس مجلس إدارة شركة الهدى الإسلامية للخدمات التعليمية، و"ج. أ"، 71 سنة، مخلي سبيلها، طبيبة بشرية، و"ك. م"، 44 سنة، مخلي سبيله، محامي.

- تفاصيل أمر الإحالة

وذكر أمر الإحالة أنه في 4-7-2017، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "معاين مساحي بمكتب هيئة المساحة بالبساتين" حصل للمتهمين الثاني والثالثة دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أثبت على خلاف الحقيقة باستمارة التغيير المساحي أن قطعة الأرض محل المعاينة الوارد بشأنها طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 البساتين أرض فضاء للحيلولة دون تقديم بحث تكليف عقاري من مصلحة الضرائب العقارية العقارية عن تلك الأرض، المسجلة باسم المتهم الثاني في تلك الجهة وذلك بقصد الحصول لهما دون وجه حق على منفعة السير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض الصادر للمتهمة الثالثة بناء على التنازل المحرر من المتهم الثاني عن تلك الأرض لها، رغم صدور قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والحيلولة دون إيقافه على النحو المبين بالتحقيقات.

- التزوير في محررات رسمية خاصة بالمساحة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو استمارة التغيير المساحي لقطعة الأرض الكائنة رقم 2 تقسيم الشطر الثالث عشر زهراء المعادي حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها أن معاينته للأرض أسفرت عن أنها فضاء على خلاف الحقيقة،ـ وأغفل ما بها من مباني وانشاءات وذلك ليتمكن من ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الاحالة ان المتهم الاول استعمل المحرر المزور فيما زور من اجله مع علمه بأمر تزويره وذلك بأن سلمه لجهة عمله محتجا بما دون به زورا من بيانات لارساله لمصلحة الشهر العقاري وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل التهمة الاولي علي النحو المبين بالتحقيقات.

- تقديم محرر مزور لمصلحة الشهر العقاري بالبساتين

وأشار أمر الإحالة ان المتهمين من الثاني حتى الرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها في استمارة التغيير المساحي المزورة، ورافقه المتهم الرابع لموقع الأرض المثبت معاينتها بذلك المحرر المزور فأثبت المتهم الأول بها على خلاف الحقيقة أنها أرض فضاء، بقصد تقديم ذلك المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بالبساتين للسير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض دون وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أشار أمر الإحالة أن المتهمين جميعا اشتركوا بطريقي الاتفاق بينهم والمساعدة مع موظف عام، حسن النية هو "موظف الشهر العقاري بمكتب توثيق البساتين" في تزوير محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم 463، لسنة 2018 مأمورية شهر عقاري جنوب القاهرة والصادر من تلك الجهة حال تحرير المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الرابع أمامه بصفته وكيلا عن المتهمة الثالثة.

وقدم طلب لتسجيل عقد بيع الأرض محل الواقعة والصادر قرار التحفظ، عليها ضمن ممتلكات المتهم الثاني الذي نقل ملكيته للمتهمة الثالثة بشركة زهراء المعادي للاستثمار عقب صدور قرار التحفظ على ممتلكاته، وادعى زورا بأنها أرض فضاء غير مقام عليها مباني للحيلولة دون الاستعلام من مصلحة الضرائب العقارية عن الاسم المكلف بها فقام ذلك الموظف حسن النية بإثبات تلك البيانات المزورة، وأتم إجراءات تسجل وشهر ذلك العقد دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيت بالتحقيقات.