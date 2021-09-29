ناسا تتوقف عن قيادة بعثاتها للمريخ حتى منتصف أكتوبر

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إنها ستتوقف عن قيادة بعثاتها للمريخ حتى منتصف

أكتوبر مع وقوع الأرض والمريخ على طرفي نقيض من الشمس.



وذكرت ناسا أنه بينما سيتوقف المهندسون عن إرسال الأوامر، ستواصل البعثات جمع البيانات حول المريخ خلال هذه الفترة التي يطلق عليها اسم الاقتران الشمسي للمريخ ، والتي تحدث كل عامين.



وخلال الاقتران الشمسي، يمكن للغاز المنبعث من الشمس أن يتداخل مع إشارات الراديو إذا حاول المهندسون التواصل مع المركبات الفضائية على سطح المريخ.



وقالت ناسا إن ذلك يمكن أن يفسد الأوامر ويؤدي إلى سلوك غير متوقع من وسائل استكشاف الفضاء.



وستواصل المركبات المدارية الثلاث التابعة لوكالة ناسا (أوديسي، مارس ريكونيسانس أوربيتر ومافن) نقل بعض البيانات من البعثات السطحية للوكالة إلى الأرض، بالإضافة إلى جمع علومها الخاصة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة ناسا، عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي أمريكي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

ووفقا للوكالة فإن عملية إطلاق قمر 9- Landsat الجديد جرت أمس الاثنين، من قاعدة فاندنبرج التابعة للقوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا، وباستخدام صاروخ أمريكي الصنع من نوع Atlas V.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية إطلاق القمر كان من المفترض أن تجري في الـ من23 سبتمبر لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بحالة الطقس في منطقة قاعدة الإطلاق حينها.

ويعتبر القمر الذي أطلق مؤخرا تاسع قمر من فئة Landsat تطلقه وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويفترض أن يحل محل قمر Landsat 7 الذي أطلق عام 1999، ويعمل في مدار يرتفع نحو 705 كلم عن سطح الأرض ليرسل صورا وبيانات يومية إلى المراكز الأرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد بدأت مشروعها المشترك مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية لاستشعار الأرض عن بعد منذ القرن الماضي، وأطلقتا أول قمر من فئة Landsat عام 1972.

وسيعمل مشروع ناسا والمسح الجيولوجي الأمريكي لاندسات 9 جنبًا إلى جنب مع سابق، لاندسات 8، لتمديد ما يقرب من 50 عامًا من عمليات رصد الأراضي والمناطق الساحلية التي بدأت مع إطلاق أول لاندسات في عام 1972.