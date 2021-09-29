الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد  اليوم الأربعاء، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أما عن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلًا على باقي الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 30 21
طنطا 30 21
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 30 23
مطروح 28 23
السلوم 29 22
سيوة 33 17
بورسعيد 30 23
دمياط 28 22
الزقازيق 31 21
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 20
السويس 31 20
العريش 30 21
رفح 29 20
رأس سدر 32 22
نخل 29 18
نويبع 34 25
طابا 30 22
كاترين 27 15
الطور 31 23
شرم الشيخ 33 26
الغردقة 32 26
مرسى علم 33 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 20
أسيوط 33 19
سوهاج 34 22
قنا 35 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبوسمبل 34 24
الوادي الجديد 35 19
شلاتين 34 24
أبو رماد 33 25
حلايب 31 25
رأس حدربة 31 26
 

مصر ارصاد جديد المنيا صور الوادي الجديد حالة الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط جنوب الوجه البحري وادى النطرون الأرصاد الجوية الغربي خبراء هيئة الأرصاد الجوية

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