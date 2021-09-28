وزارة الدفاع البريطانية توافق على نشر القوات للمشاركة في حل أزمة الوقود

كشف مصدر عسكري بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن قيادة عناصر من القوات المسلحة البريطانية شاحنات الوقود إلى محطات الوقود في غضون أيام لحل أزمة الوقود التي تعاني منها بريطانيا.

وقال مصدر دفاعي رفيع المستوى لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن نحو 150 سائقًا عسكريًا، سيكونون متاحين لنقل الوقود في جميع أنحاء البلاد إذا لزم الأمر.

وأوضحت الشبكة أن القوات المسلحة البريطانية تستعد لبدء قيادة عناصرها شاحنات الوقود إلى محطات الوقود في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة في حل أزمة نقص سائقي شاحنات الوقود.

وذكرت "سكاي نيوز": في حين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أي انتشار عسكري، لكن وزير الأعمال كواسي كوارتنج قال إن التحرك لوضع الجيش في حالة تأهب كانت "خطوة احترازية معقولة".

تفاصيل أزمة الوقود في بريطانيا

ووضعت بريطانيا في وقت سابق الجيش في حالة تأهّب للمساعدة في حلّ أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع تهافتاً من سائقي السيارات على تخزين المحروقات خوفاً من انقطاعها.

وقالت وزارة الطاقة إنّ "عدداً محدوداً من سائقي الصهاريج العسكرية سيتمّ وضعهم في حالة تأهّب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود".