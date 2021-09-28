الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غدًا

ميشال عون
ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غدٍ الأربعاء - بتوقيت بيروت لعرض الوضع الصحي في البلاد.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع سينظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بعد غدٍ الخميس، ومن المقرر أن تليه جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.

ويضم المجلس الأعلى للدفاع في عضويته رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، ويترأسه رئيس الجمهورية.

ويتولى المجلس وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

وتعد جلسة المجلس الأعلى للدفاع غدًا هي الأولى بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، كما يعد اجتماع مجلس الوزراء هو الأول بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب الأسبوع الماضي.

الرئيس اللبناني ميشال عون بيروت الوضع الصحي نجيب ميقاتي

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وائل لطفي

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