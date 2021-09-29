مروان بابلو: سعيد بعودتى للجمهور من جديد

حالة من السعادة سيطرت على جمهور مطرب الراب مروان بابلو، بسبب عودته من جديد للساحة الفنية، في حفل مباشر يقام في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، احتفالا بعودته للغناء بعد مرور عام على قرار اعتزاله وابتعاده عن الساحة الغنائية.



وأعرب الفنان مروان بابلو، عن سعادته الكبيرة للعودة من جديد للفن، والساحة الغنائية، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الجمهور وحشني جدًا، وسعيد برجوعي ليه من جديد".

ويقام حفل مروان بابلو يوم الجمعة 1 أكتوبر، بعد استقصاء جماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة رأي الجمهور من مختلف الأعمار وما يفضله من أنواع الموسيقي والنجوم المحببين لديهم، بناء على ذلك يلبي رغبة كل فئة في تنظيم حفلا غنائيا ترفيهيا يرضي أذواقهم المختلفة.

حفل مروان بابلو

ويشارك في حفل مروان بابلو للمرة الأولى من مطربي الراب الفلسطينيين "شب جديد"، "ضبور" و"الناظر"، بالإضافة إلى الـ dj العالمي فات سام ويتم الإعداد للحفل بمواصفات لايف عالمية خاصة وأن ملايين الشباب العربي خارج مصر سيتابعونه عبر قنوات مطربيهم المفضلين.

وأعلن منظموا الحفل عن اقتراب نفاد التذاكر.

والحفل من تنظيم محمد الشاعر مدير شركة "Basement records" وخالد أمين "باك بيتس" الذي شارك مؤخرا في تنظيم أضخم حفلات صيف 2021 وأكثرهم نجاحا وهو حفل "ويجز" بالعلمين الجديدة والذي ضم نجوم الراب عفرتو عفرتو" ،"باتستيوتا" ، "وزة منتصر" وأقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة الغنائي وأشعلت أحداثه مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن مروان بابلو طرح مؤخرًا ألبومه الجديد على موقع اليوتيوب ويضم الألبوم 5 أغاني وهم "غابة - دون - كنترول - الحب فين - أتاري"، وقد نالت أغنيته "غابة" إعجاب الجمهور ومحبيه. أغنية "غابة" تم طرحها في شهر فبراير الماضي بعد 11 شهر من قرار اعتزاله للغناء.