الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يتفقد مقر التطعيم بلقاح كورونا فى دار السلام

جولة النائب محمد
جولة النائب محمد تيسير

زار النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر التطعيم بلقاحات كورونا الموجود بمركز شباب دار السلام. 

وتفقد "مطر" سير العمل داخل المركز، مطالبًا العاملين بضرورة مساعدة المواطنين وتسهيل الإجراءات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

ودعا المواطنين إلى سرعة التوجه إلى مركز شباب دار السلام، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن اللقاح هو سبيلنا الوحيد لتجاوز مخاطر الجائحة.

وكان "مطر" قد تلقى شكاوى من مواطنين بخصوص التعامل مع المواطنين القادمين لتلقي اللقاح بشكل غير لائق، وهو ما استدعى إجراء زيارة عاجلة وتفقد سير العمل.

وتفقد في وقت سابق مدارس إدارة دارالسلام والبساتين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والوقوف على احتياجات المدارس قبل أيام من بداية الفصل الدراسي.

ووجه "مطر" الشكر إلى مديري المدارس والإدارات التعليمية بدار السلام والبساتين على جهودهم الملحوظة لتطوير المدارس وتجهيزها بالشكل الأمثل، لاستقبال الطلاب في عام دراسي منتظم ويواجه العديد من التحديات قبل بدايته، وهو ما تم الاستعداد له بالشكل الأمثل.

 

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