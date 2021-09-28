الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبيبة يدعو «إينى» الإيطالية إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية

الدبيبة وديسكالزي
الدبيبة وديسكالزي

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، شركة "إيني" الإيطالية للطاقة إلى ضرورة توفير فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة، للارتقاء بها.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع المدير التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، اليوم في العاصمة طرابلس.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية: "إن الدبيبة بحث مع ديسكالزي سبل تعزيز نشاط شركة إيني في ليبيا، ضمن تنفيذ خطة عودة الحياة والتنمية في البلاد التي أعلن عنها قبل أيام".

 

وأضاف أن اجتماع الدبيبة وديسكالزي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول كذلك آفاق توسيع نشاط الشركة في ليبيا في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة بما يخدم رؤية الحكومة في استعادة عافية القطاع.

 

بلييي
بلييي
شركة إيني الإيطالية رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ليبيا المشاريع المشتركة خق فرص عمل القوى العاملة

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