الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في اتهام 7 أشخاص بسحل شاب بشوارع البدرشين

سحل شاب
سحل شاب

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام 7 أشخاص بسحل شاب والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والعصا وسط الشارع بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة قرية دهشور التابعة لمركز شرطة البدرشين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، لكشف ملابساته. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة المصاب لسماع أقواله، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين. 

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "ر. س. أ" 34 عاما، مصابا بتهتك في منطقة الصدر وكسور متفرقة بالعظام وحالته الصحية غير مستقرة بسبب اعتداء عدد من الأشخاص عليه، ومقيم بمنطقة قرية دهشور بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بأنه أثناء خروج المصاب إلى عمله انهال عليه 7 أشخاص "معلومين لديهم" بسبب خلافات سابقة، بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصا مما تسبب في إصابته.

وبعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط ارتكاب الواقعة تبين صحة ما جاء على لسان أهلية المصاب، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورصد مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يطاردون شابا بالشارع، ثم يطرحونه أرضا، ويتناوبون الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، حتى سكنت حركته وتركوه وفروا هاربين، بعدما منعوا الجيران من التدخل للدفاع عنه، مهددين بإلحاق الأذى بكل من يحاول التدخل لإنقاذه.

انتظر جيران الضحية مغادرة الجناة للمكان، وسارعوا لنقل المجني عليه إلى المستشفى، وإبلاغ أفراد أسرته، ليتم نقله عقب ذلك إلى مستشفى الهرم في حالة صحية حرجة.

جنوب الجيزة اتهام 7 أشخاص سحل شاب دهشور البدرشين

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وائل لطفي

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