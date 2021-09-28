تعرف على أسباب وأعراض حصوات المرارة

تعد حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من السوائل الهضمية، تتكون عندما تتراكم كميات زائدة من الكوليسترول، ويعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة من بعض الألم، لكن لا يعاني البعض الآخر من أي أعراض.

تترك حصوات المرارة الصغيرة على المرارة وقنوات تصريفها، ثم تخرج من الجسم عبر الأمعاء بعد تناول وجبة غنية بالدهون وتضغط العضلات الرقيقة في جدار المرارة للمساعدة في إطلاق الصفراء في الأمعاء، وفقا لموقع mayo clinic.

وإذا ضغطت المرارة على الحصوات أو إذا كانت حصوة المرارة تمنع السائل من التصريف بسهولة يمكن أن تتألم المرارة بألم قوي وثابت.

أسباب حصوات المرارة

80 بالمائة من حصوات المرارة مصنوعة من الكوليسترول، و20 في المائة الأخرى من حصوات المرارة مصنوعة من أملاح الكالسيوم والبيليروبين.

لا يُعرف بالضبط سبب تكون حصوات المرارة، على الرغم من وجود بعض النظريات الطبية مثل زيادة نسبة الكوليسترول في العصارة الصفراوية التي يمكن أن تؤدي إلي وجود الكثير من الكوليسترول في الصفراء .

والسبب الأخر هو وجود الكثير من البيليروبين في العصارة الصفراوية.



البيليروبين، مادة كيميائية تنتج عندما يدمر الكبد خلايا الدم الحمراء القديمة، ويمكن أن تتسبب بعض الحالات مثل تلف الكبد واضطرابات معينة في الدم في أن ينتج الكبد المزيد من البيليروبين أكثر مما ينبغي، وتتكون حصوات المرارة الصبغية عندما لا تستطيع المرارة تكسير البيليروبين الزائد، غالبًا ما تكون هذه الأحجار الصلبة بنية داكنة أو سوداء.



أعراض حصوات المرارة

يمكن أن تؤدي حصوات المرارة إلى ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن فقد تبدأ في الشعور بألم في المرارة من وقت لآخر عند تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، مثل الأطعمة المقلية، وقد تعاني أيضا من :

الغثيان

التقيؤ

البول الداكن

براز بلون الطين

آلام في المعدة

التجشؤ

إسهال

عسر الهضم

تُعرف هذه الأعراض أيضًا باسم المغص الصفراوي .

النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة

تعيش العديد من النساء حياتهن دون أن يعرفن أنهن مصابات بحصى في المرارة، ولكن عند حدوث انسداد مستمر تحدث نوبة في المرارة ، مما قد يؤدي إلى دخول النساء إلى غرفة الطوارئ، ونظرًا لعدم وجود دواء لعلاج حصوات المرارة، فقد يكون الاستئصال الجراحي للمرارة واستئصالها هو الخيار العلاجي الوحيد.

جراحة استئصال المرارة

الجراحة بالمنظار هي الجراحة الأكثر شيوعًا المستخدمة لإزالة المرارة، و أثناء الجراحة بالمنظار، ولا يسبب العيش بدون المرارة مشاكل كبيرة في الجسم، فبدون المرارة، تتدفق الصفراء المنتجة في الكبد مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة دون تخزينها أولاً في المرارة.

على الرغم من أنه لا يمكن منع حصوات المرارة، إلا أن هناك طرقًا لتقليل المخاطر، والتي تشمل: الحفاظ على وزن صحي؛ وتناول وجبات منتظمة ومتوازنة؛ وممارسة الرياضة يوميا.