البنتاجون: «طالبان» تبقى منظمة إرهابية على صلة بـ«القاعدة»

دعا مسئول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إلى عدم التخلي عن اعتبار حركة طالبان التي أعادت سيطرتها على أفغانستان، لا تزال منظمة إرهابية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ: "دعونا نذكر أن طالبان كانت ولا تزال منظمة إرهابية وأنها لم تقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة".

ولم يستبعد بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن ينجح الإرهابيون في استعادة إمكانياتهم على تنظيم الهجمات من أراضي أفغانستان.

وأضاف ميلي "أنه حذر أواخر عام 2020 من أن الانسحاب السريع من أفغانستان دون تلبية شروط محددة، يهدد بفقدان المكاسب التي تم تحقيقها في هذا البلد، ومن شأنه أن يعجل بانهيار الجيش الأفغاني والحكومة في كابول، مما يؤدي إلى سيطرة طالبان أو نشوب حرب أهلية في البلاد".

وتابع ميلي: "كان ذلك قبل عام، ولا أزال متمسكًا بتقييمي هذا".