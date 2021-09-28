رئيس «مياه أسوان» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في كوم أمبو

تفقد العميد مهندس يحى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشروعات مياه الشرب بمبادرة حياة كريمة، ومنها محطة مياه فطيرة الجديدة بطاقة 400ل/ث بالإضافة إلى عمليات مد وتدعيم شبكات مياه شرب بقروى فارس.

وتأتي الزيارة فى إطار جهود المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات ومتابعة المراحل المختلفة لها والوقوف على معدلات الإنجاز.

وأكد العميد يحيى عبد المنعم، أن هناك متابعة يومية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة نسب ومعدلات إنجاز مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى المحافظات كافة، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتبلغ التكلفة التقديرية المتوقعة لحياة كريمة قرابة 700 مليار جنيه، بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجًا.