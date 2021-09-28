في ذكرى وفاته.. نجوم جسدوا شخصية جمال عبد الناصر على الشاشة

لا يخلو أي عمل فني يتناول الحياة السياسية أو الثقافية أو الفنية في فترة الخمسينيات والستينيات من تجسيد لشخصية الرئيس جمال عبد الناصر، فحظي بأكبر عدد مرات تجسيد من بين الرؤساء المصريين في الأعمال الفنية، وفي ذكرى وفاته في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1970 ترصد “الدستور” أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية عبد الناصر.

أحمد زكي

رغم اختلاف الملامح إلا أن الفنان أحمد زكي استطاع بادائه الهادئ حفر تجسيده لشخصية عبد الناصر في فيلم "ناصر 56" في وجدان المشاهد المصري.

وفيلم ناصر 56 عرض عام 1996، وهو من تأليف الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، الذي أراد بهذا الفيلم أن يتناول فترة مهمة من حياة عبد الناصر وليس سيرته الذاتية بالكامل، وهي فترة اتخاذه لقرار تأميم لقناة السويس وكيفية اتخاذ القرار وأسبابه، بالإضافة غلى النتائج المترتبة عليه من عدوان ثلاثي على مصر، وكيف أدار عبد الناصر الصراع بين مصر ودول العدوان سواء في الحرب أو في إدارة القناة نفسها.

وقد تم تصوير الفيلم بتقنية الأبيض والأسود وهو ما جعل المشاهد يشعر أنه يشاهد أحداث التأميم الحقيقية

أحمد زكي

البطولة الأولى لخالد الصاوي

عام 1999، ورغم عدم انتشار الفنان خالد الصاوي جماهيرياً إلا أنه حصل على بطولته السينمائية الأولى بفيلم جمال عبد الناصر، والملاحظ أن خالد الصاوي في هذا الفيلم كان قريب الشبه للغاية من عبد الناصر.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية الكاملة لعبد الناصر، وأهم المحطات التى مر بها، والفيلم من بطولة عبلة كامل، وجميل راتب، وهشام سليم، وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف وإخراج المخرج السوري أنور القوادري.

خالد الصاوي

رياض الخولي وأم كلثوم

ورغم أن مسلسل "كوكب الشرق" كان يتناول قصة حياة المطربة أم كلثوم إلا أن علاقة أم كلثوم بالرئيس عبد الناصر الذي كان يري فيها صوتاً لمصر جعلته شخصية رئيسية في الحلقات التى تتناول مصر بعد حرب 1948، وجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

رياض الخولي

مجدي كامل يجسده مرتين

أما الفنان مجدي كامل فجسد دور جمال عبد الناصر مرتين الاولي في مسلسل "العندليب حكاية شعب"، حيث تطرق المسلسل للسيرة الذاتية للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وبسبب ارتباط اسم عبد الحليم بثورة يوليو حيث غنى للمرة الاولي في الذكرى السنوية الاولي للثورة، كما أراد المؤلف مدحت العدل أن يربط بين العندليب والاحداث التى شهدتها مصر وهو ما جعله يطلق على المسلسل "حكاية شعب"

أما المرة الثانية فكانت في مسلسل "ناصر" الذي أخرجه المخرج السوري باسل الخطيب وتناول حياة عبد الناصر من الميلاد للوفاة، وأهم محطات حياته، والمسلسل من تأليف يسرى الجندي.

مجدي كامل يجسده مرتين

فارس الرومانسية

"أنت تكتب التاريخ يا يوسف" كانت هذه الجملة التى قالها عبد الناصر ليوسف السباعي بعد عرض فيلم "رد قلبي" لذلك حين جسدت شخصية يوسف السباعي في مسلسل "فارس الرومانسية" كان لابد من تجسيد شخصية صديقه جمال عبد الناصر وقام بالدور الفنان ياسر ماهر علي.

جمال سليمان وانتقادات اللهجة

في عام 2014 تناولت الدراما جانب آخر من حياة عبد الناصر وهي علاقته بالمشير عبد الحكيم عامر منذ أن كانا زميلين بالكلية الحربية، وحتى انتهاء علاقتهما بانتحار المشير عقب نكسة 5 يونيو، وكان ذلك في مسلسل "صديق العمر" الذي جسد فيه الفنان السوري جمال سليمان دور جمال عبد الناصر.

وطال المسلسل انتقادات عديدة بسبب عدم قدرة جمال سليمان على إتقان اللهجة المصرية بصورة جيدة، مما جعل عبد الناصر أقرب للسورية من المصرية.

جمال سليمان

ياسر المصري والجماعة

أما آخر الفنانين الذين جسدوا شخصية عبد الناصر فكان الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، الذي جسد شخصية جمال عبد الناصر في مسلسل "الجماعة 2" الذي أذيع في 2017

وتناول المسلسل العلاقة بين جمال عبد الناصر وسيد قطب الذي تحول لصراع بسبب عدم تولية قطب وزارة المعارف، والصراع بين مجلس قيادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين.