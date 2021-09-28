ضبط 20 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص فى بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث قامت الحملة بالمرور على 25 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص، من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب، علاوة على التحفظ على أجهزة علاج طبيعي وتم تحرير محضر لصاحب المركز لقيامه بعمل حجامة بالمخالفة للقانون

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود، الدكتورة مريم علاء مساعد مدير العلاج الحر، ويحيى محمود سنوسي، ومحمود محمد فوزي، ومن حماية المستهلك، وأحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، ورشوان صلاح فرع جهاز حماية المستهلك.

وفى سياق آخر.. تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.