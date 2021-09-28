الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل عودة مروان بابلو في «المنارة»

مروان بابلو
مروان بابلو

وقع اختيار مطرب الراب الشهير مروان بابلو على مركز المنارة إرينا بالقاهرة الجديدة لإحياء احتفالية عودته للغناء بعد مرور عام على اعتزاله وابتعاده عن إقامة سهرات اللايف والراب التي حقق فيها نجاحا كبيرا.

حفل عودة مروان بابلو يقام مساء الجمعة 1 أكتوبر، وينظم الحفل خالد أمين «باك بيتس» بالتعاون مع «بيزمنت ريكوردز» في نطاق تلبية ما يطلبه جمهور حفلات اللايف.

يشارك في حفل مروان بابلو للمرة الأولى مطربي الراب الفلسطينيين «شب جديد، ضبور والناظر»، بالإضافة إلى الـdj العالمي «فات سام» ويتم الإعداد للحفل بمواصفات لايف عالمية خاصة وأن ملايين الشباب العربي خارج مصر سيتبابعونه عبر قنوات مطربيهم المفضلين خاصة مع اقتراب نفاذ تذاكر الحفل.

مركز المنارة احتفالية مروان بابلو بالقاهرة الجديد مطربي الراب قاهرة الجديدة

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