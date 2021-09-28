لتحصيل دراسي أفضل.. نصائح للطلاب المقبلين على الجامعة

اقترب العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 وتختلف كثيرا الدراسة الجامعية عن المدارس، لذلك يقدم «الدستور» نصائح للطلاب المقبلين على الجامعة لكي يعرفوا كيف يذاكرون محاضرتهم بأفضل تحصيل دراسي، بحسب موقع ucl.

اعترف بمقاومتك ومشاعرك الصعبة بحافز:

قد يكون من المفيد كتابة هذه المشاعر أو الأفكار ثم تركها على الجانب حتى تتمكن من الدراسة بعد ذلك.

لا تلوم نفسك على المماطلة بين الحين والآخر:

حاول أن تدرك هذه العادة وأن تجعل نفسك بلطف تعود إلى المهمة عاجلاً وليس آجلاً.

حاول أن تفهم أسلوبك الدراسي بشكل أفضل:

ما الذي سيسهل عليك المذاكرة؟ نحن جميعًا نميل إلى تجنب الأعمال والواجبات غير المريحة لذلك حاول أن تجعل تجربتك الدراسية ممتعة قدر الإمكان.

لا تشكك في قدراتك:

لا تحبط نفسك بمقارنة نفسك بالآخرين.

حدد أولوياتك:

حدد أولوياتك الأكثر أهمية وتجنب تعدد المهام.

أبلغ الآخرين بأي صعوبات:

يمكن أن يساعدك هذا في الانخراط في العملية وتحديد المهام المهمة يمكن أن يساعدك التواصل على الالتزام بالأهداف الفورية ويمكنك أيضًا معرفة وجهات نظر الآخرين ونصائحهم.

اتبع نهجًا محدود الوقت يمكنك من خلاله جدولة مهامك:

اسأل نفسك: ما مقدار ما يمكنني تحقيقه في الساعتين القادمتين؟ بدلاً من "هل يمكنني إكمال جميع المهام؟" وبهذه الطريقة لن تشعر بسهولة بالارتباك من حجم الدراسة التي تحتاج إلى القيام بها.

قم بتهيئة بيئة مريحة:

ستكون أكثر ميلًا إلى الدراسة إذا شعرت بالراحة.

استخدم ملصق تحفيزي:

ضع الملصق حيث يمكنك رؤيته، أثناء المذاكرة فيجب أن يحتوي الملصق على كلمات إيجابية وصورة توضح النجاح يمكنك شراء واحدة أو حتى صنعها بنفسك، يمكنك أيضًا قراءة قصص ملهمة عن أشخاص حقيقيين حققوا النجاح من خلال الجهد.