الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وقف إصدار الفواتير الورقية للمتعاملين في المنظومة التموينية

التموين
التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء ميكنة جميع فروع ومخازن شركات الجملة، ووقف إصدار الفواتير الورقية للمتعاملين في المنظومة التموينية وفقاً لأسس المحاسبة الضريبية.

وقال عماد الدين طه مدير عام منطقة شرق الدلتا للشركة العامة لتجارة الجملة، إن النظام الذي تتبناه وزارة التموين ضمن منظومة التحول الرقمي يتضمن ربط ومتابعة استلام وصرف السلع عبر نظام مركزي يكشف جميع احتياطات السلع على مستوى الجمهورية ويساعد الوزارة على توجيه السلع وفقاً لمناطق الاحتياج.

وأضاف خلال زيارة وفد من وزارة التموين لمحافظة الدقهلية أنه سيتم بحلول شهر يونيو 2022 وقف استخدام الفواتير الورقية وإصدار بدلا منها الفاتورة الإلكترونية.

وتابع أنه تم تطوير فرع الشركة العامة للجملة بالدقهلية بمنطقة بلقاس لترتفع عدد الفروع المطورة الي 22 فرع من إجمالي الفروع البالغ عددها 259 فرعا.

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