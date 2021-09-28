الناقد الأدبي عزوز إسماعيل يحاضر «أونلاين» فى جامعة كاليكوت الهندية

حول تقنيات السرد..

يلقى الدكتور عزوز علي إسماعيل الناقد الأدبى، محاضرة غدًا الأربعاء في تمام العاشرة والربع صباحًا، حول تقنيات السرد في القصة القصيرة بجامعة كاليكوت الهندية قسم الدراسات العربية عبر جوجل ميت.

وقال إسماعيل في تصريح لـ “الدستور” إنه تلقى دعوة من علماء جامعة كاليكوت الهندية بولاية كيرالا، لإلقاء محاضرة حول "تقنيات السرد في القصة القصيرة" Narrative" Techniques in Short Story من زمان ومكان وأحداث وشخصيات وخصائص وعناصر القصة القصيرة، التي تحدث عنها من قبل في مؤلفاته وبالفعل الجميع بحاجة إلى مثل هذه المحاضرات وخاصة كتَّــاب القصة القصيرة.

وأوضح أن الدعوة تأتي في توقيت احتفائه بكتابه الجديد الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أو مشروعه النقدي الجديد حول أدب الرسائل تحت عنوان “الرواية الرسائلية والرسالة الروائية”.

وقد صدر للدكتور عزوز علي من قبل كتابه الذي يحمل عنوان "تقنيات السرد في القصة القصيرة" حوى العديد من الدراسات لكتاب القصة القصيرة في مصر وخارج مصر، وكتاب "الألم في الرواية العربية" وكذلك كتابه "تضاريس النص في الرواية السعودية" وعدد ضخم من المؤلفات ناهيكم عن دُرته الكبرى "المعجم المفسِّر لعتبات النصوص" الذي جاء في ثلاث لغات.

جدير بالذكر أن دكتور عزوز علي إسماعيل أستاذ جامعي برز عبر الفضائيات المصرية والعربية مدافعًا عن الهوية والثقافة، كما أن له مشروعاته النقدية الكبرى التي أخرجها من الحيز الأكاديمي إلى الوسط الثقافي ليفيد منها الجميع، والتي حركت بالفعل المياه الراكدة, وله مئات الحلقات في التليفزيون المصري وبرامج خاصة بالإذاعة المصرية/ وفوق ذلك يعيش بين أوصال وأوردة المجتمعات الثقافية المصرية والعربية وغير العربية منفتحًا على الثقافات الأخرى مقدرًا الآخر وثقافته من خلال محاضراته في دار الأوبرا المصرية والصالونات الأدبية العديدة فى مصر والوطن العربى وله أبحاث علمية مهمة من شأنها تغيير وجهة النقد الأدبى.