الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التموين: الربط الإلكتروني لمنظومة السلع يسهل جرد المخازن ومعرفة الأرصدة

سلع تموينية
سلع تموينية

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بمخازن الجملة والتجزئة إلكترونيا، بهدف ضبط منظومة المنتجات وكذلك منع التلاعب، إضافة إلى سهولة جرد المخازن ومعرفة الأرصدة فى كل المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وكذلك السلع التى بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية

وتقوم الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ مشروع ربط المجمعات الاستهلاكية فى العديد من الشركات التابعة بهدف حصر نواقص السلع ومعرفة احتياجات كل فرع مما سيؤدى إلى تمكن الوزارة من التعاقد على شراء المنتجات والسلع الغذائية وفقا لاحتياجات كل منطقة، وكذلك معرفة السلع التى يزداد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين كما يعمل المشروع على تخصيص باركود لكل منتج الأمر الذى يسهل فى حصر أرصدة المجمعات الاستهلاكية بسهولة ويسر وكذلك يحد من التلاعب فى المنتجات

ويهدف مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بمخازن الجملة والتجزئة إلكترونيا إلى ضبط منظومة المنتجات وكذلك سهولة جرد المخازن ومعرفة الأرصدة من السلع فى كل المحافظات ومدى توافرها، ومنع التلاعب فى السلع أو الأسعار وكذلك حصر نواقص السلع ومعرفة احتياجات كل فرع، حتى تتمكن الوزارة من التعاقد على شراء المنتجات والسلع الغذائية وفقا لاحتياجات كل منطقة.

كما يتم معرفة السلع التى يزداد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين، بجانب تحديد أسعار السلع الغذائية والكميات المتوفرة فى المخازن والفروع عبر نظام باركود، لمراقبة عمليات التداول والتنبؤ بالأزمات والعمل على حلها لتأمين احتياطات البلاد من السلع الغذائية وأحكام الرقابة على عمليات التداول والتخزين، ومنع التلاعب فى الأسعار، من خلال تخصيص باركود لكل منتج الأمر الذى يسهل فى حصر أرصدة السلع بالمنافذ.

ووجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة الانتهاء من ميكنة جميع فروع التجزئة للشركات التابعة إضافة إلى المخازن التابعة لتلك المنافذ كما أن تطبيق مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية إلكترونيا يساهم بشكل كبير فى ضبط المنظومة وحصر أرصدة السلع فى المنافذ والفروع

الدقهلية التموين وزارة التموين ربط منافذ أجهزة إلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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