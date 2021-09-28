الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للشعور بالدفئ.. أفضل أفكار تصميمات غرف المعيشة في الخريف 2021

غرفة معيشة خريفية
غرفة معيشة خريفية

يهتم العديد من الأشخاص بغرفة المعيشة  حيث تعد وسيلة للاسترخاء، والاستمتاع بالهواء، ويُفضل الكثيرين الألوان المشرقة في الديكورات الخاص بهم خاصة خلال فصل الخريف، والتي تعطي مظهر جذاب.

  

غرفة معيشة بوهو الحد الأقصى مع أريكة خضراء ووسائد ملونة وطاولات من الخيزران وأعمال فنية جريئة ومرآة بأشعة الشمس ونباتات أصص
غرفة معيشة

غرفة معيشة الحد الأقصى مع أريكة خضراء ووسائد ملونة وطاولات من الخيزران وأعمال فنية جريئة ومرآة بأشعة الشمس ونباتات أصص

غرفة جلوس جريئة للغاية مع أثاث خشبي وخشبي ووسائد ملونة ومنسوجات وعثمانيين ونباتات محفوظ بوعاء

غرفة جلوس جريئة للغاية مع أثاث خشبي وخشبي ووسائد ملونة ومنسوجات وعثمانيين ونباتات محفوظ بوعاء

غرفة جلوس كبيرة جريئة بجدران حمراء وأريكة صفراء ومقاعد ملونة وسجاد جريء وأعمال فنية جميلة ونباتات أصص.

غرفة جلوس كبيرة جريئة بجدران حمراء وأريكة صفراء ومقاعد ملونة وسجاد جريء وأعمال فنية جميلة ونباتات أصص.

غرفة معيشة جريئة للغاية مع ورق جدران استوائي بأوراق استوائية ومدفأة زرقاء وكرسي فوشيا وعثماني فيروزي وفن وديكور جريء

غرفة معيشة جريئة للغاية مع ورق جدران استوائي بأوراق استوائية ومدفأة زرقاء وكرسي فوشيا وعثماني فيروزي وفن وديكور جريء

غرفة جلوس مشرقة للغاية مع جدران مغطاة بألواح محايدة وأريكة زرقاء وكرسي برتقالي اللون وعثماني زيبرا ووسائد وسجاد ملونة

غرفة جلوس مشرقة للغاية مع جدران مغطاة بألواح محايدة وأريكة زرقاء وكرسي برتقالي اللون وعثماني زيبرا ووسائد وسجاد ملونة

غرفة معيشة بألوان زاهية بأرضية من البلاط وأريكة خضراء وأثاث من خشب الروطان ووسائد وسجاد ملون ونباتات محفوظ بوعاء
غرفة معيشة

غرفة معيشة بألوان زاهية بأرضية من البلاط وأريكة خضراء وأثاث من خشب الروطان ووسائد وسجاد ملون ونباتات محفوظ بوعاء

غرفة معيشة ملونة بحد أقصى ذات أسقف مزدوجة الارتفاع وأرضية محايدة مع سجادة مطبوعة وأثاث باللونين الأزرق والأخضر وجدار معرض جريء
غرفة معيشة

غرفة معيشة ملونة بحد أقصى ذات أسقف مزدوجة الارتفاع وأرضية محايدة مع سجادة مطبوعة وأثاث باللونين الأزرق والأخضر وجدار معرض جريء

مساحة معيشة ملونة كبيرة مع أريكة خضراء ، وعثماني برتقالي ، وجدار معرض جريء ووسائد ملونة
غرفة معيشة

مساحة معيشة ملونة كبيرة مع أريكة خضراء ، وعثماني برتقالي ، وجدار معرض جريء ووسائد ملونة

غرفة جلوس كبيرة مع ورق حائط جريء وسجادة خضراء وأريكة وردية ومصابيح ملونة وطاولة قهوة ذهبية
غرفة معيشة

غرفة جلوس كبيرة مع ورق حائط جريء وسجادة خضراء وأريكة وردية ومصابيح ملونة وطاولة قهوة ذهبية

 

غرفة معيشة كبيرة مع أريكة زرقاء وكرسي أنيق وسجاد ووسائد ملونة ونبات بيان جريء في سلة

غرفة معيشة كبيرة مع أريكة مرجانية وسجادة زرقاء جريئة وعثماني باستيل وكراسي أرجوانية وعمل فني جريء
غرفة معيشة

غرفة معيشة كبيرة مع أريكة مرجانية وسجادة زرقاء جريئة وعثماني باستيل وكراسي أرجوانية وعمل فني جريء

غرفة معيشة كبيرة بجدار من الحجر الصناعي وأريكة خضراء ووردية وعثمانية خضراء وسجادة مطبوعة ونباتات بوعاء أنيقة
غرفة معيشة

غرفة معيشة كبيرة بجدار من الحجر الصناعي وأريكة خضراء ووردية وعثمانية خضراء وسجادة مطبوعة ونباتات بوعاء أنيقة

غرفة معيشة مع أريكة صفراء زاهية
غرفة معيشة

غرفة معيشة مع أريكة صفراء زاهية

غرفة معيشة كبيرة مع جدار لهجة خضراء وأريكة وردية وكرسي أخضر وسجادة مشرقة وطاولة زجاجية متدرجة
غرفة معيشة

غرفة معيشة كبيرة مع جدار لهجة خضراء وأريكة وردية وكرسي أخضر وسجادة مشرقة وطاولة زجاجية متدرجة

غرفة معيشة كبيرة مع أريكة خضراء ومستردة وكراسي وردية ، وسجادة جريئة ووسائد ملونة ، ونباتات بوعاء وحاملات شموع
غرفة معيشة

غرفة معيشة كبيرة مع أريكة خضراء ومستردة وكراسي وردية ، وسجادة جريئة ووسائد ملونة ، ونباتات بوعاء وحاملات شموع

فصل الخريف غرفة المعيشة واحة استرخاء نهائية للاستمتاع بالهواء الالوان المشرقة الديكورات الخاص بيهم تعطي مظهر جذاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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