محافظ دمياط تزور عزبة البرج.. وترصد تدني مستوى النظافة

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى مدينة عزبة البرج، رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتفقدت "المحافظ" منطقة السوق بالمدينة، وأعربت عن استيائها الشديد لتدنى مستوى النظافة وازدحام المنطقة بأشكال متعددة من الإشغالات والمخالفات.

وفى هذا السياق، وجهت "الدكتورة منال عوض" تعليمات مشددة إلى غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددة أيضًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم بناؤها أعلى الباكيات، وكذلك حصر الباكيات التى لم يلتزم منتفعيها بتشغيلها، وأمرت بتنفيذ حملات النظافة بجميع المناطق بالمدينة، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك الأعمال بشكل دورى للتأكد من انتظام تلك المنظومة بعزبة البرج.

وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" الأعمال الجارية بمشروع إنشاء عدد ٢ عمارة إسكان للأسر الأولى بالرعاية بإجمالى ٣٢ وحدة سكنية، حيث وجهت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

وخلال الزيارة أيضًا، حرصت "المحافظ" على الاستماع لمطالب أهالى المدينة، كما وجهت رئيس الوحدة المحلية بدراسة تلك المطالب فورًا، والعمل على تحقيق التواصل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفرسعد بإجمالى ٢١٩ تابعًا، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة"، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد.

وتناول الاجتماع بحث آليات البدء في مخطط تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والخارجية، وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق والقطاعات الخدمية لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بعدد ٦ قرى بمركز كفرسعد.