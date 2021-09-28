أبرزهم ريهانا.. فنانين اشتهروا بأسماء غير حقيقية (صور)

«ريس ويذرسبون، جون ليجند، برونو مارس، ريهانا» يبدو الأمر كما لو أن هؤلاء الفنانين مقدر لهم أن يكونوا من مشاهير هوليوود منذ اللحظة التي وقع فيها آباؤهم شهادة ميلادهم، لكنهم اعتمدوا أسماء شخصية أخرى ليطلوا بها على الجماهير.

ويقدم موقع «elle» أسماء أشهر الفنانين الذين يستخدمون أسماء مستعارة، بالإضافة إلى القصص وراء متى ولماذا اختاروا التخلي عن أسماء مواليدهم.

مارلين مونرو:

اسمها الحقيقي نورما جين، فقد تخلت الممثلة عن اسمها لأن أحد المسؤولين التنفيذيين في استوديو 20th Century Fox اعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التفسيرات لنطقها، اقترحت نورما جين الاسم الأخير «مونرو» وهو اسم عائلة والدتها بينما سلمها الاستوديو التنفيذي اسم «مارلين»، لأنها ذكرتهم بنجمة برودواي مارلين ميلر في عشرينيات القرن الماضي.

مارلين مونرو:

مفاتيح أليسيا:

المغنية وكاتبة الأغاني مفاتيح اليسيا كانت تريد تغيير اسم عائلتها لتكون أكثر ملاءمة للمرحلة، وكانت تفكر في الحصول على لقب «أليسيا وايلد» لكن والدتها قالت لا، لذلك اسمت نفسها مفاتيح نسبة لمفاتيح البيانو والالات الموسيقية الاخرى.

مفاتيح أليسيا:

ميجان ماركل:

من المعروف أن الاسم الأول الحقيقي لميجان ماركل هو راشيل، على الرغم من أن اسم ميلادها لا يهم كثيرًا ، لأنها الآن دوقة.

ميجان ماركل:



براد بيت:

اسمه الحقيقي ويليام إلا أن انه اختار ان يطل باسم والده لانه يحبه كثيرا.

براد بيت:

جيجي حديد:

اسمها الحقيقي جيلينا نورا حديد واختارت أن تطل على الجمهور من خلال اسم “جيجي” وهو الاسم الذي كانوا يطلقوه عليها في المنزل والمدرسة من قبل اهلها واصدقائها.

جيجي حديد:

ليدي غاغا:

اسمها الحقيقي جوان جيرمانوتا، اعتمدت جيرمانوتا اسمها الشهير الآن، المستوحى من أغنية الملكة عام 1984 "راديو جا جا".

ليدي غاغا:

ريهانا:

اسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، اختارت ان تطل باسمها الاوسط، لانها تحبه اكثر، ولكن اذا اراد احد جذب انتباهها ينادي عليها باسمها الحقيقي.

ريهانا:

مايلي سايروس:

اسمها الحقيقي ديستني هوب سايروس، واطلق المقربون منها اسم مايلي نسبة الى كلمة smile لانها تبتسم دائما.

مايلي سايروس:

ريس ويذرسبون:

اسمها الحقيقي لورا جين ويذرسبون اختارت ان تطل باسم والدتها قبل الزواج.