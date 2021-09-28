مجلس الوزراء العراقي يعلن تفاصيل التعاون مع الصين

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القرض الصيني والمشاريع الممولة منه، مشيراً إلى أن المباحثات مستمرة لتحديد أولويات المشاريع المشمولة بالقرض.

وقال صالح إن "اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم اعتماد مبلغ مقداره أكثر من واحد تريليون دينار تنفذ من خلال القرض الصيني بضمانة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينوشور Sinosure)"، مبيناً أن “هناك مشاريع تكنولوجية مهمة في مجال الصناعة وتحريك عجلات الاقتصاد سيجرى تمويلها من التخصيص المذكور الوارد في قانون الموازنة بغية النهوض بكفاءتها الإنتاجية ما يعني إشارة البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بين البلدين”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "العمل ما زال مستمراً في تحديد أولويات المشروعات التي يمكن للشركات الحكومية الصينية النهوض بها بشكل عقود تنفيذ مباشرة وفق أفضل الممارسات الدولية في التعاقد، ويجرى تمويلها من عوائد بيع النفط العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية".

وأكد أن "الاتفاق المذكور مع الصين نص على تخصيص عوائد 3 ملايين برميل نفط شهرياً لتنفيذ مشاريع من جانب الشركات الصينية بطلب واختيار الجانب العراقي وفق المواصفات القياسية العالمية"، لافتاً إلى أن "العمل جار بين الاستشاريين والخبراء في جهاز الدولة لتحديد أولويات المشاريع ذات المساس والأولوية الأولى المباشرة في حياة المواطن والتنمية البشرية في العراق".

وفي وقت سابق أعلن المستشار التجاري في السفارة الصينية، تشو شون السفارة الصينية في بغداد، العراق يتواصل مع الصين حول كيفية تنفيذ الاتفاقية بأسرع وقت ممكن".

وأشار شون إلى أن "مشاريع البنية التحتية تعتبر من الأمور المهمة للتعاون بين البلدين، والشركات الصينية على اتصال بشكل وثيق مع العراق بشأن إنشاء مشاريع للمدارس والكهرباء وإمداد المياه والمطارات، بالإضافة إلى محطات الكهرباء, وأثارت الاتفاقية العراقية الصينية جدلا كبيرا في العراق.