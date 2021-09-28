أمطار خفيفة وشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حيث أعلنت عن خبر سار لمحبي الشتاء فقد تبدأ سقوط أمطار خفيفة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء حتي الخميس المقبل.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 28 سبتمبر



القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

سلاسل جبال جنوب سيناء والبحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

سلاسل جبال جنوب سيناء والبحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر



القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

سلاسل جبال جنوب سيناء والبحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22