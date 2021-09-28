الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حريق بمحطة وقود بالهرم

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل بنزينة بشارع فيصل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانفجار أنبوب غاز داخل بنزينة بشارع فيصل بالهرم، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وتم عمل كردون أمني ومنع قائدي المركبات من المرور من أمام البنزينة. 

تم إخماد الحريق والانتهاء من التبريد داخل البنزينة وأسفر الحادث عن إصابة 2 جراء الحادث بكسور وكدمات. 

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء دخول إحدى السيارات داخل البنزينة انفجرت أنبوبة الغاز وتمت السيطرة على الحادث على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

الحماية المدنية شارع فيصل بنزينة حريق اخماد العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: «كورونا» خلق فرصًا جيدة لمصر للإسراع في تطبيق التحول الرقمي

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

خمسة أحكام نهائية: حظر التعدي علي حرم النيل والإزالة الفورية على نفقة المخالفين

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على وآخرين فى قضية «الجوكر»

قطاع الأعمال تخطط لتقديم الدفع الإلكترونى لشركات النقل البرى وتداول الحاويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

المهرجان القومى للمسرح

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟