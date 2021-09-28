إصابة شخصين في حريق بمحطة وقود بالهرم

تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل بنزينة بشارع فيصل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانفجار أنبوب غاز داخل بنزينة بشارع فيصل بالهرم، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وتم عمل كردون أمني ومنع قائدي المركبات من المرور من أمام البنزينة.

تم إخماد الحريق والانتهاء من التبريد داخل البنزينة وأسفر الحادث عن إصابة 2 جراء الحادث بكسور وكدمات.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء دخول إحدى السيارات داخل البنزينة انفجرت أنبوبة الغاز وتمت السيطرة على الحادث على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.