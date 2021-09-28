وزير الاتصالات: 90% من حركة البيانات العالمية تمر عبر مصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اكثر من 90% من حركة البيانات العالمية والاتصالات الدولية والإنترنت تمر عبر مصر، حيث يوجد نحو 18 كابل بحري يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب من خلال نقط إنزال على البحرين الأحمر والمتوسط .

ولفت “طلعت”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن خطة من وزارة الاتصالات تستهدف تطوير وتحديث الشبكة المحلية وتوسعتها وتطوير نقاط الإنزال على البحرين الأحمر والمتوسط، في الزعفرانة بالغردقة وأبو تلات بالإسكندرية؛ لتستوعب زيادة حركة البيانات العالمية، مشيرًا إلى تعظيم الدولة من القيمة المضافة من هذه المحطات.

وكشف عن سعي الوزارة الدائم إلى عقد شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة المحتوي الرقمي والإنترنت، وأنه جرى بالفعل عقد اتفاق مع “فيسبوك” العالمية.

ونوه إلى استهدف تنفيذ شراكات أخرى قريبًا مع باقي عملاقة صناع المحتوى، لافتًا إلى أن مرور 18 كابل بحري من مصر؛ يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن مصر اصبحت في عهد الرئيس السيسي دولة محورية بفضل الجهود الكبيرة للقيادة السياسية في تحويلها إلى أكبر ممر رقمي عالمي على غرار أهميتها كشريان حياة وممر مائي عبر قناة السويس، منوهًا بأن المصرية للاتصالات نجحت في إدارة ملف الكوابل البحرية المصرية بعد الشراكات العالمية في عدد من الكوابل البحرية.

وذكر أن يجري حاليًا البحث عن توطين صناعة مراكز البيانات العملاقة، وعقد شراكات في هذا المجال؛ بهدف جذب استثمارات كبيرة لمصر وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول التي اهتمت بتوطين التكنولوجيات الحديثة.

في السياق، أعلن تحالف 2Africa اليوم الذي يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول وفيسبوك وشركة “إم. تي. إن جلوبال كونكت” وشركة أورنج الفرنسية “وإس تي سي” والشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات الإفريقية وايوك، عن توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل.

ويجري ذلك من خلال إضافة القطاع الجديد "2Africa PEARLS" الممتد إلى كل من الخليج العربي والهند وباكستان، سيؤدي هذا الامتداد إلى زيادة الطول الإجمالي لنظام الكابل البحري “2Africa” ليصل إلى أكثر من 45 ألف كيلومتر، ما يجعله أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق.