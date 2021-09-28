الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل اجتماع مدير «تعليم القاهرة» بلجنة الحكماء والبحث العلمي

اجتماع مدير تعليم
اجتماع مدير تعليم القاهرة

اجتمع محمد عطية وكيل أول وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بلجنة الحكماء والبحث العلمي لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، المقرر أن ينطلق 9 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. 

وناقش مدير المديرية، الخطة المستقبلية وسبل التعاون المثمر واستمرار فعاليات المبادارات بالتعاون مع المجلس، مشدداً على استمرار مبادرة “اصنع.. انتج.. احتياجاتك بنفسك”، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل السنوسي، المراقب المالي للمجلس ورئيس مجلس أمناء إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ورئيس لجنة البحث العلمي، وأحمد حافظ رئيس مجلس أمناء إدارة البساتين ودار السلام  التعليمية، ورئيس لجنة الحكماء. 

جدير بالذكر، أنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

 

مديرية مدينة نصر المستقبل دار السلام التربية والتعليم 19 فبراير تعليمية الاجراءات الاحترازية صفوف النقل مجلس الأمناء العام الدراسى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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