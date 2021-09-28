«الكندوز» بـ130 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية في السوق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية في الأسواق استقرارا، اليوم الثلاثاء، وسجلت اللحوم الكندوز من 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع درجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب ما بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز من 140-160جنيها للكيلو، وكباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك مابين 130-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150- 170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الحيوانات المرقمة على البرنامج القومي للترقيم والتسجيل وتطويره ليشمل البيانات الإنتاجية والتحسين الوراثي والاختبارات التي يتم إجراؤها على الحيوانات مثل اختبارات السل والبروسيلا، وارتفع ما تم ترقيمه من الأبقار والجاموس والأغنام والماعزمن 628 ألف رأس خلال عامي 2014-2015 إلى مليون و300 رأس خلال 2020 و2021.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات لـ"الدستور" أن خريطة الثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية من خلال اعداد الدراسات والخرائط الوبائية للأمراض الحيوانية المعدية، وطرق السيطرة عليها بناءً على التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية وأنواعها ودلالاتها والتنبؤ بانتشار الأمراض الوبائية وتحديد حجم المشكلات والخسائر، وتحديد الاحتياجات الثانوية من اللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الامراض المختلفة، وقصيبات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل اللازم للتلقيح الاصطناعي لإناث الماشية، وأدوية التجريع والمبيدات الحشرية البيطرية.