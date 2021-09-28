مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، شابين بالرصاصالحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم مداهمة منزلي أسيرين في بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـوكالة "وفا"، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساقين، وتم تحويلهما إلى مستشفى جنين، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدات "مستعربة"، بلدة قباطية، وتركزت عملية الاقتحام في جبل الزكارنة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزلي ذوي الأسيرين علي تيسير زكارنة، وعلاء أبو فراشة، وأجرت تفتيشات داخلهما.

يأتي هذا فيما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

ولفت المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد.

ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.