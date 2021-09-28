الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر خام برنت يقفز فوق 80 دولارا للبرميل

خام برنت
خام برنت

قفز سعر برميل خام برنت الثلاثاء فوق 80 دولاراً، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالى ثلاث سنوات عزّزته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، مع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ سبع سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.

 

في الوقت ذاته، تقلّصت مخزونات النفط فيما لم تنجح قرارات زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة غير المنضوية فيها بما في ذلك روسيا في الحد من ارتفاع أسعار الخام.


وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0,9% ليصل إلى 80,24 دولاراً، و هو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.


كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,9 في المئة ليبلغ 76,07 دولاراً للبرميل.


وأفاد جون دريسكول من "جاي تي دي" لخدمات الطاقة "يبدو أن ارتفاع النفط سيتواصل. لا أرى أي دليل بعد على أن الارتفاع بلغ ذروته". 


يأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ جرّاء مشاكل في سلاسل الإمداد و القلق حيال المتحورة دلتا التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في بلدان عدة.


وارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بمطلع العام الماضي، عندما شكّلت تدابير الإغلاق ضربة للطلب على مستوى العالم فيما انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 16 دولارا وتهاوى غرب تكساس الوسيط إلى مستويات سلبية.

برميل سعر برنت خام برنت دولار ميل للبرميل سعر خام برنت فوق خام يقفز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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