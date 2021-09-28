الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسائحين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في ختام فعاليات الكرنفال الدولي للسياحة والفنون، والذي أقامه أحد  المستثمرين السياحيين بمدينة الغردقة ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي،  والذي يحمل هذا العام شعار "السياحة من أجل تحقيق نمو شامل".

شهدت الاحتفالية حضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،  و عدد من المستثمرين السياحيين بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة من مختلف دول العالم،  أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا والسعودية وفلسطين.

وتضمنت الاحتفالية عدد من العروض المختلفة، حيث بدأ حفل الختام، بتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المعرض الفني الذي تم فيه عرض أعمال الفنانين المشاركين بالاحتفال، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي لوني تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم تم إهدائه للمحافظة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفني الضخم.

وخلال تفقد الوزير للمعرض الفني، حرص أحد الفنانيين الروس المشاركين في المعرض على إهداء الوزير لوحة من أعماله تعبر عن الطبيعة في روسيا لتذكره دائمًا بروسيا خاصة بعد رحلة الوزير إلى روسيا منذ أسبوعين.

كما التقى وزير السياحة و الآثار، خلال جولته بالممشى السياحي بمجموعة من السائحين من أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبيلاروسيا، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور معه وخاصة الأطفال.

وعقب تفقد معرض الأعمال الفنية، بدأت احتفالية كبرى بمشاركة فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

وأعرب الدكتور خالد العناني، خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية، عن سعادته بحضور هذا الحدث الضخم، كما قام بالترحيب بجميع الحضور والفنانين المشاركين بالحفل، ووجه الشكر للعمالة بالقطاع السياحي، مؤكدًا أنهم البطل الأساسي اليوم لما واجهه من صعوبات على مدار عام ونصف منذ بدء جائحة فيروس كورونا، موجهًا لهم الشكر لما قدموه للقطاع السياحي وحثهم على بذل المزيد من الجهد بما يتناسب وأهمية الأمانة التي يتحملونها وهي مسئوليتهم عن سمعة مصر السياحية.

وأوضح الدكتور خالد العناني، أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من خلال الشمس الدافئة وإجراءات احترازية آمنة يتم تطبيقها على أكمل وجه، مؤكدًا على أن مصر تبنت حملة ترويجية منذ بداية العام وهي التعبير عن الحياة في مصر، وذلك من خلال إقامة العديد من المهرجانات والفنون والكرنفالات والأنشطة البحرية وغيرها.
 

البحر الاحمر الشباب والرياضة السائحين احتفالات محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة وزير السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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