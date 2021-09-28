الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المهنية للمعلمين: بدء الحجز لدورة التطبيقات التربوية للمعلم المساعد

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

يعلن فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالجيزة عن بدء الحجز لدورة التطبيقات التربوية للمعلم المساعد، مشيرة إلى أن على الراغبين في حجز الدورة التقدم لفرع الجيزة للتسجيل مع إحضار الأوراق الآتية وهي:
- صحيفة الكترونية حديثة معتمدة
- صورة معتمدة من عقد المعلم المساعد
- مفردات مرتب موضحاً بها بند الصرف
- صورة بطاقة الرقم القومي


وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالجيزة في بيان صحفي الان: يبدأ التقديم من تاريخ الإعلان وحتى آخر الأسبوع الأول من شهر أكتوبر
ويمكنكم التواصل من خلال الواتس علي رقم : 01159682334


في سياق منفصل وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 /2022، في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

 

وأكدت الوزارة، أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.

على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم الاكاديمية المهنية للمعلمين الاكاديمية المهنية للمعلم المهنية للمعلمين الجمهوري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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