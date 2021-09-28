الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة ٧ أشخاص بكسور وجروح بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع مشاجرة بقرية مليحة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.


والمصابين هم كلا من:" ابراهيم عبد الرؤوف أبو شعلة، 50 عامًا، محمد أحمد السيد رزق، 54 عامًا، محسنه أحمد رزق، 24 عامًا، عزه محمد أحمد رزق، 30 عامًا، السيد محمد رزق، 24 عامًا، شكري إبراهيم أبو شعلة، 51 عامًا، شعبان عبد الرازق ابراهيم أبو شعلة، 50 عامًا"، جارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تصادم الداخلية حادث تصادم خلافات ربة منزل جسم

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وائل لطفي

الدوغرى

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