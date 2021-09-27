الأردن يعيد فتح المعبر الرئيسى مع سوريا بشكل كامل الأربعاء

أعلن مسؤولون حكوميون وفي مجال الصناعة، مساء اليوم، أن الأردن سيعيد فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه فريق سوري رفيع المستوى إلى عمان لبحث كيفية تسهيل تدفق البضائع الذي تضرر من جائحة كورونا والصراع الدائر منذ عشر سنوات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ورغم أن معبر جابر مفتوح منذ عام 2018 بعد أن طردت الحكومة السورية المعارضين المسلحين من جنوب سوريا إلا أن التجارة لم تنتعش بعد إلى مستوى المليار دولار قبل الحرب.

وأوضح مسؤولون أن الجائحة أدت إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لوقف انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه القيود سترفع اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأشار المسئولون إلى أن وفدا تجاريا زائرا من سوريا برئاسة وزراء الاقتصاد والتجارة والزراعة والمياه والكهرباء يناقش أيضا رفع الحواجز الجمركية.