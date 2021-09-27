إصابة متحدث «الخارجية الأمريكية» بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إصابته بفيروس كورونا.

ولفت برايس، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه بعد ظهور الأعراض لأول مرة هذا الصباح، أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك بوقت قصير، متابعا "وسأُحجر الآن لمدة 10 أيام قادمة، أنا ممتن للحماية التي توفرها اللقاحات الآمنة والفعالة".

كان البيت الأبيض، قد أعلن أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتلقى اليوم جرعة معززة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد".

وقال إن الرئيس، البالغ 78 عاما والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا “،سيحصل على جرعة معززة من اللقاح، بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية”.