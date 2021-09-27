البنك المركزى يكشف أسباب الارتفاع القياسى للسيولة المحلية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل السيولة المحلية بمقدار 822 مليار جنيه بمعدل زيادة بلع 18.1% خلال العام المالي 2020/ 2021 لتصل إلى 5.36 تريليون جنيه.

وأرجع التقرير ارتفاع السيولة إلى ارتفاع كل من صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 692.8 مليار جنيه بمعدل 15.7% زيادة خلال العام المالي 2020/ 2021 وجاء الارتفاع محصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 564 مليار جنيه بمعدل 11.6%.

فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل .2129 مليار جنيه خلال العام المالي وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 67.7 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه.