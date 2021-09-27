مؤلفو «حكايتى مع الزمان» لميرفت أمين ينتهون من كتابة 4 حلقات

تستعد الفنانة ميرفت أمين لبدء تصوير أول مشاهد حكاية “حكايتي مع الزمان”، التي تخوض بطولتها ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل “إلا أنا”.

وقال المؤلف محمد أبوالسعد لـ “الدستور” إنه يعكف على كتابة حلقات الحكاية بمشاركة الملف أمين جمال وشريف يسري، مشيرًا إلى انهم انتهوا من كتابة 4 حلقات وبدأوا في كتابة الحلقة الخامسة، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق تصوير أول مشاهد الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض حاليًا حكاية بالورقة والقلم من مسلسل "إلا أنا" بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

تتناول الحكاية أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يشار إلى أن آخر أعمال ميرفت أمين فيلم “أعز الولد” الذي شاركت فيه بجانب صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وشيرين وأنعام سالوسة وعرض الفيلم علي إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقصته كانت في إطار كوميدي تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.