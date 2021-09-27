الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمدوك يرأس الاجتماع التنويرى بشأن الوضع الأمنى بالسودان

الاجتماع الأمني برئاسة
الاجتماع الأمني برئاسة عبد الله حمدوك

ترأس عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع التنويري الدوري حول الوضع الأمني في السودان.

وأوضح الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم، أن الاجتماع تم بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، الدفاع، الداخلية، العدل ومدير شرطة ولاية الخرطوم.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة، كما استمع إلى تقرير بشأن الوضع في شرق البلاد ووقف على التفاهمات التي تمت مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، واطمأن على الانفراج الكبير الذي حدث بشأن الأزمة، والتي من المتوقع أن يحدث فيها انفراج كامل.

كما اطمأن الاجتماع على تدارك مسألة انسحاب قوات التأمين من أمام مقرات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتولي الشرطة مهامها بتلك المقار، بصورة سريعة.

حمدوك يعلن إحباط انقلاب عسكري

وكان  رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، أكد في وقت سابق أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي تم إحباطها، اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب السوداني من إنجازات، لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ.

وقال حمدوك- في خطاب للشعب السودان- إنه اجتمع مع قيادة قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وأجرى اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لافتًا إلى أنه سيوالي متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام الشعب السوداني.

وأضاف: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".

البرهان يحذر من تداعيات الانقلاب الفاشل

وأكد عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخميس، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة ضالع بها جزء من العسكريين والمدنيين، مشيرًا إلى أن المحاولة الانقلابية كانت كاملة، وأوشكت أن تدخل السودان في دوامة عنف.

وقال، في تصريحات لقناة "العربية"، إنه لولا ظروف الفترة الانتقالية لما كانت القوات المسلحة موجودة في الحكم، مشيرًا إلى أن هناك انقسامات داخل القوى السياسية بالسودان وطلب منهم الجيش التوحد.

عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني السودان البجا لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع إصابات كورونا خلال أسابيع من بدء الموجة الرابعة (إنفوجراف)

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام