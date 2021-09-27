الكنيسة القبطية فى روما تودع السفير المصرى

قام نيافة الأنبا برنابا، أسقف روما وترينو، بإقامة حفل تكريم للسفير هشام بدر، سفير مصر في روما بمناسبة قرب انتهاء فترة خدمته في البلاد، وذلك بمقر الكنيسة القبطية، أمس الأحد.

حضر حفل التكريم لفيف من القساوسة ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة وعدد كبير من أبناء الجالية القبطية في روما وضواحيها.

وداع الكنيسة القبطية في روما للسفير المصري

وأعرب نيافة الأنبا برنابا، خلال الحدث، عن خالص تقدير الكنيسة وأبنائها في روما وضواحيها للجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السفير هشام بدر على مدار أربع سنوات، مشيراً إلى أن السفير المصري كان على تواصل دائم مع نيافته لتذليل كافة العقبات والاطمئنان على الجالية المصرية في إيطاليا، خاصة إبان الفترة الصعبة التي تزامنت مع جائحة "كورونا"، مؤكدًا أن جهود السفير هشام بدر محل تقدير من جانب الجميع.

من جانبه، أعرب السفير هشام بدر عن خالص تقديره للتعاون الدائم مع نيافة الأنبا برنابا، والذي كان له دوراً هاماً في دعم عمل السفارة المصرية في روما، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية في روما وحرصها على نقل الصورة الصحيحة لمسيرة التطور والتنمية التي انطلقت في مصر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.