«فايزر» تبدأ دراسة لتقييم مضاد فيروسات مرشح لعلاج كورونا

أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية عن بداية مرحلة جديدة لتقييم فعالية مضاد الفيروسات الفموي، الذي يتم إعطاؤه مع جرعة منخفضة من دواء ريتونافير، للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسوف تشمل المرحلة 3/2 العشوائية، مزدوجة التعمية، ما يصل إلى 2660 مشاركا بالغين يتمتعون بصحة جيدة تبدأ أعمارهم من 18 عاما فأكثر.

وقالت الشركة إن الهدف الأساسي للدراسة هو تقييم السلامة والفعالية للدواء في الوقاية من عدوى سارس كوفيد2- المؤكدة وأعراضها خلال 14 يوما.

وقال رئيس الشركة ميكائيل دولستين: "إذا نجحنا، نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس مبكرا - قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع - يحتمل أن يقي من أعراض المرض لدى أولئك الذين تعرضوا للعدوى ويمنع ظهور العدوى لدى آخرين".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض بين يومين و14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.