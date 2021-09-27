الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على أجنبيين يتاجران فى النقد العُملة بالقاهرة

حبس
حبس

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في القبض على عنصرين أجنبيين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، على النحو المشار إليه.

 

من ناحية أخرى، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الشرقية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على أمواله، بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبي السفر للخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمة قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكي بزعم تسفيره إلى إحدى الدول، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انتحال صفة في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان.. وبحوزتهم (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة").

بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالاشتراك مع المذكوران فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب  على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وإدعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال إرتكابهم جرائمهم ، وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وأقروا بارتكابهم عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

 وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شرق القاهرة النيابة العامة قسم شرطة النزهة الجريمة المنظمة الاتجار غير المشروع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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