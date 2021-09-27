راعي دير القديس سمعان بالمقطم يطلق مؤتمرًا روحيًا في وادي النطرون

يترأس القمص سمعان ابراهيم، راعي دير القديس سمعان الدباغ في المقطم، مؤتمر النمو في النعمة، والذي ينطلق يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، في مزرعة دير القديس سمعان بمنطقة وادي النطرون.

وعلى صعيد مختلف، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب نظم مكتب التعليم المسيحي بسوهاج بقيادة الأب انطون عياد والأب أرميا عياد ندوة لإعداد الخدام بدار أم المحبة الإلهية بدير درنكه بأسيوط وقد حضرها مائة وأربعة خادما وكانت موضوعاتها الكتاب المقدس "مقدمة عامة و مدخل إلى العهد الجديد" وقدمها الأب رومانى منير والدياكون أمير ماهر ايبارشية أسيوط، و"لاهوت ادبى الجزء الثاني من الوصايا العشر وربطها بقضايا أخلاقية معاصرة" وقدمها الأب أشعيا مكرم إيبارشية المنيا، و"وسائل ايضاح ما هي وسيلة الإيضاح كيفية استعمالها ما هي أهم الوسائل".

يذكر أن صاحب النيافة الأنبا توما شارك فى الندوة حيث ترأس الذبيحة الإلهية وقدم تأملا عن العذراء مريم مثال الخادمة التى تشعر بالآخر وتهتم به حتى بدون طلب منه ( تشعر باحتياج أصحاب العرس فى قانا الجليل وتشعر بحاجة اليصابات لها ) وقد شجع نيافته الخدام وشجعهم على الاستمرار والالتزام .

وأقامت خدمة شباب الإيبارشية البطريركية يومًا ترفيهيًا احتفاليًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية من شبابها، ببيت الراعي الصالح التابع لكاتدرائية القيامة، وذلك تحت رعاية وبحضور غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الذي ترأس صلاة القداس الاحتفالي، بمشاركة الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة بالإسكندرية، والأب عيد نظمي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب.

وألقى صاحب الغبطة كلمة العظة، التي أشار فيها إلى فرح الكنيسة بكل شخص منهم اليوم بهم وبنجاحهم، وأضاف أنتم نجاح الكنيسة، كما اختتم قائلًا: أنتم مستقبل الكنيسة، ثم ألقى الأب فرنسيس كلمة ختامية للشباب، حثهم فيها على عيش أحلامهم في كل يوم من أيام حياتهم بطريقتهم الخاصة، وعدم انتظار شيء أو شخص، حتى ينطلقوا للأبعد.

وتم تكريم الشباب من قِبل غبطة أبينا البطريرك، ثم اُستكمل اليوم بمزيج هائل من الألعاب الترفيهية، والفقرات المختلفة، التي ساعدت الشباب على إخراج طاقتهم، إضافة إلى بعض المهارات لديهم.