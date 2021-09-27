تلائم الخروج للعمل والمناسبات المختلفة.. تسريحات شعر ذيل الحصان (صور)

يعد ذيل الحصان تسريحة شعر متعددة الاستخدامات، يمكن تجربتها عن طريق العديد من الأشكال الأنيقة.

وارتفعت شعبية تسريحة ذيل الحصان بعد عمليات الإغلاق والحجر الصحي نظرا لكونها تسريحة شعر بسيطة لا تتطلب منك بذل جهد كبير، كما بإمكانك القيام بها في المنزل دون الحاجه للذهاب لصالون التجميل.

وظهر في عام 2021 العديد من أنماط ضفائر ذيل الحصان الأنيقة وأصبحت جميع أنواع الخيارات وتقنيات التصميم والتأثيرات المختلفة التي ستجعلك تشعر بالبهجة والبراعة، وإليك أحدث تسريحات ذيل الحصان الجديدة مع الضفائر لزيادة لعبة شعرك وفقا لموقع ranker.

ذيل الحصان

تبدو تسريحة ذيل الحصان ذات شكل الفقاعة معقدة، وقد اشتهرت تسريحة ذيل الحصان على شكل الفقاعة الملتوي في حفل توزيع جوائز Grammys لعام 2020 وهو ما ساعد على تعزيز شعبية هذه التسريحة على الرغم من أن الضفائر الفقاعية قد تبدو معقدة إلا أنها في الواقع بسيطة نسبيًا ويمكن أن يقوم بها أي شخص في المنزل.

وتعد ضفائر الفقاعات في الأساس تحديثًا عصريًا وممتعًا لضفائر الحصان العادية ويمكن الحصول عليها عن طريق ربط الأربطة المرنة من خلال ذيل الحصان بحيث ينتفخ الشعر مثل الفقاعة، ومن هنا جاء اسمها.

ضعي شعرك على شكل ذيل حصان مرتفع، وضعي ربطة شعر بالقرب من فروة رأسك، واستمري في لف الأشرطة المطاطية لأسفل الحصان الصغير، و تأكد من أن المسافة بينهما متساوية، وللحصول على شكل الفقاعة اسحبي شعرك بعيدًا بأصابعك في كل قسم.

تسريحة ذيل الحصان الفرنسية

إن تسريحة ذيل الحصان الفرنسية متطورة وتجعل شعر صاحبتها مسترخ في ذات الوقت،

وتحتوي بشكل أساسي على لمسة فرنسية في النصف العلوي من الرأس، مع وجود خيوط فضفاضة غير مجدولة بارزة في الأسفل ، مما يعطي إحساسًا أكثر استرخاءً.

ويلجأ العديد من المشاهير لهذه التسريحة مثل آنا صوفيا روب وإليزابيث أولسن، الذين من الواضح أنهم يتمتعون بذوق جيد ويعرفون ما يفعلونه عندما يتعلق الأمر بعالم الشعر، فلماذا لا نسير على خطاهم؟

للحصول على تسريحة ذيل الحصان الفرنسية، اصنعي جزءًا جانبيًا بمشط الذيل واصنعي الالتواء عن طريق أخذ أقسام شعرك في اتجاهين متعاكسين.

ثم قومي بتأمين شعرك باستخدام دبابيس الشعر والأشرطة المطاطية، ولكن تأكدي من ترك مساحة كافية للأطراف السائبة، وللحصول على اللمسة الأخيرة، تأكدى من استخدام أصابعك فى تصفيف الجزء السفلي غير المضفر من شعرك للحصول على المظهر "الخشن" الذي يجعل تسريحة ذيل الحصان الفرنسية فريدة من نوعها.

جديلة ذيل الحصان متعددة الاستخدامات



تتكون هذه التسريحة من ضفيرة ذيل الحصان مع ذيل حصان منخفض أو جانبي ، لإطلالة غير رسمية مثالية للأنشطة اليومية.

ويعد هذا مظهر رائع لفصل الخريف بالإضافة للذهاب خارج العمل، وللحصول علي هذه التسريحة اجمعي شعرك في شكل حصان وثبتيه بربطة شعر بالقرب من فروة رأسك.

بعد ذلك قسمي ذيل الحصان إلي قسمين وعند الوصول لمنتصف راسك، ثم اربطي القسمين معًا برباط مطاطي، ثم اسحبي شعرك بعيدًا عن أسفل لأعلى لجعل جديلة تبدو أوسع.