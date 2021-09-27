الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط صيدلية تعمل في مزاولة مهنة طب الأسنان بالمخالفة

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة لمداهمة احدي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة فاقوس، بعد ورود معلومات تفيد قيام مسئولي الصيدلية بمزاولة مهنة طب الأسنان بداخلها من حشو وخلع للأسنان بالمخالفة للقانون.

وبتفتيش الصيدلية تم ضبط أدوات جراحية، ووحدات معدنية، يتم استخدامها في الجراحات (مقصات وكماشات)، وأنابيب معملية لتحاليل الدم، بالإضافة لضبط مخالفات دوائية بواقع 244 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة/ كيس/انبوبة) لأدوية ومستلزمات متنوعة، ما بين أدوية صدر بحقها منشورات من وزارة الصحة بعدم تداولها، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة بدون فواتير وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي معدة للبيع، وأدوية منتهية الصلاحية، كما تبين أن الصيدلية تدار بدون تعيين مدير مسئول لها، وتم تحرير مذكرة غلق إداري لها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح لسنة 2021 بمركز شرطة فاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

و كان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد وجه الفرق الصحية بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين علي المركز بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، دون انتظار موعد التطعيم، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

محافظة الشرقية وزارة الصحة تنسيق شرطة قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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